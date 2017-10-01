محافظ ذمار يدشن حملة العودة إلى المدرسة [01/أكتوبر/2017] ذمار - سبأ:

دشن محافظ ذمار حمود محمد عباد ومعه وكيل المحافظة محسن هارون اليوم في مدينة ذمار حملة العودة إلى المدرسة.



واستمع المحافظ عباد والوكيل هارون من مدراء مدارس الشيماء والوحدة وعائشة بنت أبي بكر الصديق للبنات والنصر والثورة ومدرسة القمة للبنين بمدينة ذمار، إلى شرح عن الصعوبات التي يواجهونها.



وأشاد المحافظ عباد بحرص الطلاب والمدرسين في عموم مدارس المحافظة على إنجاح العملية التعليمية.



وأشار إلى أن تحالف العدوان سعى منذ بداية عدوانه على تعطيل العملية التعليمية في اليمن باستهدافه للمدارس والمنشئات التعليمية، وبالحرب الإقتصادية ونقل البنك المركزي إلى عدن والذي ترتب عليه توقف المرتبات على جميع موظفي الدولة بما في ذلك المعلمين.



وأكد استعداد السلطة المحلية البحث عن حلول عاجلة لمعالجة الصعوبات المترتبة عن انقطاع المرتبات وفقا للإمكانيات المتاحة.



فيما دعا مدير مكتب التربية بذمار احمد علي الوشلي الجميع إلى التفاعل مع حملة العودة إلى المدرسة وإنجاح العام الدراسي .. مؤكدا حرص مكتب التربية والسلطة المحلية على إيجاد حلول عاجلة لتوفير أهم إحتياجات المعلمين خلال الفترة القادمة.



حضر تدشين الحملة نائب مدير مكتب التربية محمد الهادي ومدير مكتب التربية بمديرية مدينة ذمار عبدالكريم الحبسي وعدد من القيادات التربوية.

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