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مسئولون بوزارة الشباب يطلعون على حجم الدمار بالمنشآت الرياضية بصعدة
[01/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ:

اطلع القائم بأعمال وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم على حجم الدمار الذي طال المنشآت الرياضية والشبابية في محافظة صعدة جراء إستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي.

وزار الضحياني ومعه القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشباب بالوزارة علي إبراهيم المؤيد ووكيلا محافظة صعدة محمد كعيبة ومحمد حسين مجد الدين ومستشار المحافظة علي حسين الحوثي، مكتب الشباب والرياضة وبيت الشباب والصالة الرياضية الكبرى ونادي السلام الرياضي التي إستهدفها طيران العدوان.

واستنكر الضحياني ومرافقوه ما تعرضت له المحافظة بشكل عام والمنشآت الرياضية على وجه الخصوص من استهداف إجرامي بربري من قبل العدوان يؤكد استهدافه المباشر للحياة المدنية .. مؤكدين أن تلك الأفعال تنم عن حقد دفين يهدف للقضاء على مظاهر الحياة في المحافظة.

وكان القائمان بأعمال وكيل وزارة الشباب والوكيل المساعد لقطاع الشباب، ناقشا في لقاء مع قيادة المحافظة ومكتب الشباب والرياضة وبعض رؤساء وقيادات الاتحادات والأندية الرياضية بالمحافظة، أوضاع القطاع الرياضي والشبابي وفرع جمعية الكشافة والمرشدات.

واستعرض اللقاء إمكانية إنشاء فروع لاتحادات الألعاب غير الموجودة بالمحافظة، ورفد الأندية بإعتماداتها المالية المتوقفة منذ بدء العدوان.

رافقهم في الزيارة مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة صعدة محمد عبود.

سبأ
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