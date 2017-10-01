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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:58:49م
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مناقشة دعم الفاو للقطاع الزراعي بمديريات محافظة صنعاء
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مناقشة دعم الفاو للقطاع الزراعي بمديريات محافظة صنعاء
[01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي، ضم ممثلي منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" السبل الكفيلة بدعم المنظمة للقطاع الزراعي بمديريات المحافظة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الزراعة بالمحافظة محمد الدبا ومندوب المنظمة  وديع أحمد المخلافي ومسؤول نظام المعلومات بالمنظمة محمد جح جح إلى الخدمات التي ستقدمها المنظمة في مجال الأمن الغذائي ومستوى العجز لدى الأسر النازحة والمزارعين وإمكانية تقديم الخدمات لهم في مجال زراعة المحاصيل الزراعية والخضروات والدواجن.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تقديم الدعم في مجال الري ومساقط المياه وحصاد مياه الأمطار بالإضافة إلى التدريب ومنح المزارعين البذور.

كما استعرض الاجتماع دراسة حول الثروة الحيوانية والأمراض المعدية والتي سيتم من خلالها  إستهداف عشر قرى كمرحلة أولى في مديرية بنى مطر وعشر قرى في مديرية بنى الحارث بأمانة العاصمة والتي سيستمر المشروع فيهما لمدة عامين.

وأشاد وكيل المحافظة بالدعم الذي تقدمه منظمة الفاو لمديريات المحافظة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية للأسر الفقيرة والتي سيتم اختيارها بحسب المعايير التي وضعتها المنظمة لإيصال الخدمات لكافة المديريات.
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