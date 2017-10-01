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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:14:46م
المجلس السياسي الأعلى يبارك إنجاز الدفاع الجوي ويوجه الحكومة بوضع حلول لإنجاح التعليم
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس أمام آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.
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سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
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  اقتصاد
تباطؤ نمو القطاع الخاص في بريطانيا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
[01/أكتوبر/2017] لندن – سبأ:
أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأحد تباطئ نمو القطاع الخاص في بريطانيا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وجاء ذلك مع هبوط مؤشر اتحاد الصناعات البريطانية الشهري لإنتاج شركات الصناعات التحويلية والتجزئة والخدمات إلى +11 انخفاضاً من +14 في الثلاثة أشهر حتى أغسطس.

وذكر الاتحاد أن النمو تباطأ في المصانع وتلاشى في شركات الخدمات، فيما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد رين نيوتون سميث في تصريح نقلته وكالة انباء رويترز ان نمو الاقتصاد تماسك خلال فصل الصيف، وإن كانت وتيرته أبطأ قليلاً عما توقعته شركات كثيرة.

ورغم تباين القراءات، زادت توقعات الإنتاج بشكل عام للثلاثة أشهر المقبلة إلى +18 مرتفعة نقطتين عن أغسطس .
سبأ
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