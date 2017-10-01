تباطؤ نمو القطاع الخاص في بريطانيا خلال الثلاثة الأشهر الماضية [01/أكتوبر/2017] لندن – سبأ:

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأحد تباطئ نمو القطاع الخاص في بريطانيا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.



وجاء ذلك مع هبوط مؤشر اتحاد الصناعات البريطانية الشهري لإنتاج شركات الصناعات التحويلية والتجزئة والخدمات إلى +11 انخفاضاً من +14 في الثلاثة أشهر حتى أغسطس.



وذكر الاتحاد أن النمو تباطأ في المصانع وتلاشى في شركات الخدمات، فيما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد رين نيوتون سميث في تصريح نقلته وكالة انباء رويترز ان نمو الاقتصاد تماسك خلال فصل الصيف، وإن كانت وتيرته أبطأ قليلاً عما توقعته شركات كثيرة.



ورغم تباين القراءات، زادت توقعات الإنتاج بشكل عام للثلاثة أشهر المقبلة إلى +18 مرتفعة نقطتين عن أغسطس .

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