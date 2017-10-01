مقتل 3000 شخص في سوريا خلال سبتمبر المنصرم في اكبر حصيلة شهرية منذ مطلع العام الجاري [01/أكتوبر/2017] دمشق- سبأ:

قُتل أكثر من 3000 شخص في سوريا بينهم نحو 1000 مدني خلال سبتمبر المنصرم، في حصيلة شهرية هي الأكبر خلال العام الجاري، جراء تكثيف الغارات على مناطق عدة اضافة الى ارتفاع وتيرة المواجهات، وفق ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاحد.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "قتل أكثر من 3 آلاف شخص بينهم نحو ألف مدني خلال شهر سبتمبر، في حصيلة قتلى شهرية هي الأعلى خلال العام 2017م".



وأوضح أن بين القتلى المدنيين 207 أطفال على الأقل.. لافتا الى أن "اكثر من 70 في المائة من المدنيين قتلوا جراء ضربات جوية".

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