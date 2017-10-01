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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:14:46م
المجلس السياسي الأعلى يبارك إنجاز الدفاع الجوي ويوجه الحكومة بوضع حلول لإنجاح التعليم
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس أمام آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم
نظمت الدائرة التربوية لأنصار الله بالتعاون مع هيئة الإرصاد الجوية اليوم بصنعاء حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه إنجاز كروي كبير بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.
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  عربي ودولي
مقتل 3000 شخص في سوريا خلال سبتمبر المنصرم في اكبر حصيلة شهرية منذ مطلع العام الجاري
[01/أكتوبر/2017] دمشق- سبأ:
قُتل أكثر من 3000 شخص في سوريا بينهم نحو 1000 مدني خلال سبتمبر المنصرم، في حصيلة شهرية هي الأكبر خلال العام الجاري، جراء تكثيف الغارات على مناطق عدة اضافة الى ارتفاع وتيرة المواجهات، وفق ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "قتل أكثر من 3 آلاف شخص بينهم نحو ألف مدني خلال شهر سبتمبر، في حصيلة قتلى شهرية هي الأعلى خلال العام 2017م".

وأوضح أن بين القتلى المدنيين 207 أطفال على الأقل.. لافتا الى أن "اكثر من 70 في المائة من المدنيين قتلوا جراء ضربات جوية".
سبأ
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