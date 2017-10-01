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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:58:49م
المجلس السياسي الأعلى يبارك إنجاز الدفاع الجوي ويوجه الحكومة بوضع حلول لإنجاح التعليم
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس أمام آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم
نظمت الدائرة التربوية لأنصار الله بالتعاون مع هيئة الإرصاد الجوية اليوم بصنعاء حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه إنجاز كروي كبير بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.
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  عربي ودولي
إصابة نحو 29 شخصا جراء انهيار حاجز أثناء مباراة لكرة القدم في فرنسا
[01/أكتوبر/2017] باريس- سبأ:
أصيب نحو 29 شخصا على الأقل اليوم الأحد، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة، عندما انهار حاجز أمان أثناء مباراة لكرة القدم في مدينة اميان الفرنسية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحاجز انهار في الدقيقة 17 من زمن مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بين فريقي أميان وليل حيث كان يحتفل المشجعون الزائرون بهدف فريقهم ليل في ستاد دو لا ليكورن.

وسقط العشرات من مشجعي فريق ليل من مسافة حوالي متر ونصف متر على أرض الملعب.
سبأ
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