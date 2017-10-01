إصابة نحو 29 شخصا جراء انهيار حاجز أثناء مباراة لكرة القدم في فرنسا [01/أكتوبر/2017] باريس- سبأ:

أصيب نحو 29 شخصا على الأقل اليوم الأحد، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة، عندما انهار حاجز أمان أثناء مباراة لكرة القدم في مدينة اميان الفرنسية.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحاجز انهار في الدقيقة 17 من زمن مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بين فريقي أميان وليل حيث كان يحتفل المشجعون الزائرون بهدف فريقهم ليل في ستاد دو لا ليكورن.



وسقط العشرات من مشجعي فريق ليل من مسافة حوالي متر ونصف متر على أرض الملعب.

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