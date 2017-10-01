فوز الفرنسية كارولين غارسيا بأول ألقابها في عالم التنس بالتتويج ببطولة ووهان المفتوحة [01/أكتوبر/2017] ووهان- سبأ:

أحرزت الفرنسية كارولين غارسيا لقبها الأول على المستويات الرفيعة بالتتويج ببطولة ووهان المفتوحة للتنس للنساء بعد تغلبها على الأسترالية آشلي بارتي 6-7 و7-6 و6-2 في النهائي.



وسجلت اللاعبة الفرنسية، التي تأهلت إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة، 8 إرسالات ساحقة وحسمت 8 من 16 فرصة لكسر الإرسال لتنتصر في ساعتين و43 دقيقة.



وقالت غارسيا "اللقب هو أفضل شيء يمكن أن يحققه اللاعب في عالم التنس سواء كانت البطولة صغيرة أو كبيرة ".



ووضعت غارسيا ضربات إرسال بارتي تحت ضغط متواصل في الشوط الأول لكن اللاعبة الأسترالية أنقذت نقطتين لكسر الإرسال وتماسكت.



ولجأت غارسيا للضربات المتنوعة لتتمكن من كسر إرسال اللاعبة البالغ عمرها 21 عامًا في المحاولة الخامسة.



وبعد سلسلة من الفرص الضائعة تعادلت بارتي 5/5 لكن المصنفة 20 عالميًا انتفضت وفرضت شوطًا فاصلًا على منافستها واقتنصت المجموعة الأولى لتضغط على غارسيا.



وتقدمت بارتي 2-صفر في المجموعة الثانية قبل أن تنتفض اللاعبة الفرنسية وتفوز بالمجموعة وتفرض على منافستها خوض مجموعة فاصلة.



وتقدمت غارسيا 5-2 في المجموعة الثالثة قبل أن تحسم الانتصار بإرسال قوي.



وقالت بارتي عقب المباراة "قدمت عامًا رائعًا حتى الآن وأمامي فرصة لإنهاء العام بشكل قوي".

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