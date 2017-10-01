الصحة العالمية: وفاة 20 شخصا بسبب تفشي الطاعون في مدغشقر [01/أكتوبر/2017] تناناريف - سبأ:

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الاحد، عن تفشي مرض الطاعون في مدغشقر.



وقالت المنظمة في بيان لها: إن تفشيا لمرض الطاعون أودى بحياة (20) شخصا خلال شهر في مدغشقر مع إصابة (84) آخرين بالمرض.



ونقلت وسائل اعلامية عن المتحدث باسم المنظمة في جنيف، القول إن من بين المناطق المنكوبة العاصمة تناناريف ومدينتي ماجنكا وتواماسينا الساحليتين.



وأكدت المنظمة في بيانها أنها تخشى من احتمال تفاقم هذا التفشى لأن موسم الطاعون الذي يعد مرضا مستوطنا في مدغشقر قد بدأ للتو ويستمر حتى ابريل، ويتم في المتوسط الإبلاغ عن (400) حالة إصابة سنويا.



وأوضحت أن نحو نصف الحالات المعروفة والتي يبلغ عددها (104) حالات التهاب رئوي.



وينتشر الطاعون بشكل أساسي عن طريق الفئران الحاملة للبراغيث، وعادة ما يصاب الإنسان الذي يلدغه برغوث حامل للمرض بما يعرف بالطاعون الدبلي الذي يسبب تورم الغدد الليمفاوية ويمكن علاجه بالمضادات الحيوية، ولكن الشكل الأكثر خطورة من الالتهاب الرئوي يغزو الرئتين ويمكن أن يفتك بإنسان خلال 24 ساعة إذا لم يتلق علاجا.

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