المجلس السياسي الأعلى يبارك إنجاز الدفاع الجوي ويوجه الحكومة بوضع حلول لإنجاح التعليم [01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس أمام آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



واستعرض الإجتماع مستجدات الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات .. مشيدا بالصمود الأسطوري والبطولات للجيش واللجان الشعبية وإفشالهم لمخططات العدوان ومؤامراته.



وبارك المجلس السياسي الأعلى النقلة النوعية المتميزة للدفاعات الجوية التي أسقطت صباح اليوم طائرة تجسس أمريكية نوع MQ9 تستخدم للتجسس والقتال والقصف وبإمكانها التحليق لأسبوع كامل ويبلغ طولها 11 مترا .



واعتبر ذلك تطوراً للقدرات الوطنية التي توجه اليوم صفعة جديدة للعدوان بقيادة السعودية والإمارات .. مؤكدا أن هذا الإنجاز في مجال الدفاع الجوي يتكامل مع الإنجازات النوعية في المجال البحري والقوة الصاروخية وبما يعزز من الحفاظ على أمن اليمن وسيادته واستقلاله.



كما أكد المجلس السياسي الأعلى ضرورة إنجاح العملية التعليمية وعدم تعطيلها .. وكلف الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للعاملين في القطاع التعليمي بالتعاون مع النقابات الوطنية لتخفيف معاناتهم وبما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه.



وأشاد بالجهود التي قد بذلت في هذا الصدد .. مؤكدا أن هدف العدوان من الحصار ونقل البنك المركزي اليمني ومنع وصول المرتبات هو توقف المؤسسات الرسمية عن العمل وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية .



وعبر المجلس في هذا السياق عن تقديره وتثمينه للدور الوطني المسئول لموظفي الدولة الملتزمين بواجباتهم والقائمين بمسئولياتهم رغم إنقطاع المرتبات في مختلف الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية ولما يمثله ذلك من انتصار على العدوان والحصار.



هذا وقد استعرض الإجتماع التطورات التي شهدها مجلس حقوق الإنسان وما يتعلق منها بالقضية اليمنية .. واطلع على عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

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