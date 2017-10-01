مونريال وايوبي يقودان ارسنال لتجاوز برايتون بثنائية نظيفة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم [01/أكتوبر/2017] أرسنال- سبأ:

حافظ أرسنال على سجله المثالي على ملعبه هذا الموسم بفوزه بسهولة 2-صفر على ضيفه برايتون آند هوف البيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.



وأجرى ارسين فينجر مدرب الفريق اللندني 9 تغييرات على الفريق الذي تألق في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي ومع ذلك بدأ ارسنال المباراة بقوة عندما أطلق الكسندر لاكازيت تسديدة ارتدت من القائم في الدقيقة الثانية.



ومنح ناتشو مونريال التقدم لأصحاب الأرض بعد 16 دقيقة من البداية عندما سدد بقوة بين بحر من اجساد مدافعي برايتون ليضع الكرة في الشباك.



وهذا الهدف الثاني للاعب الاسباني في الدوري والأول له منذ أكثر من 4 سنوات.



وتألق مات رايان حارس برايتون ومنع آرون رامسي من مضاعفة النتيجة قبل الاستراحة.



وشن هجوم برايتون هجمات محدودة في ظل غياب مهاجمه تومير خميد الموقوف 3 مباريات بينما لعب اليكسيس سانشيز مهاجم ارسنال كرة بكعبه بطريقة رائعة في منطقة جزاء الضيوف ليصنع الهدف الثاني لزميله اليكس ايوبي في الدقيقة 56 لتسفر سرعة وتحركات ارسنال عن فوز مستحق.

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