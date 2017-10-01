مناقشة الصعوبات التي تواجه مكتب الضرائب بصنعاء [01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم الصعوبات التي تواجه سير العمل بمكتب الضرائب.



واستعرض الاجتماع بحضور مدير عام الضرائب عبدالجبار المقطري ونواب المدير ومدراء الإدارات المختصة الصعوبات التي تواجه متابعة تحصيل الأوعية الإيرادية والسبل الكفيلة بمعالجتها.



وأكد الاجتماع أهمية إعداد آلية لمتابعة العمل وتكثيف النزول الميداني لمتابعة تحصيل الأوعية الإيرادية بمختلف أنواعها.



وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لمتابعة الموارد وكذا تفعيل دور الرقابة والإشراف على أعمال الفروع ورفع التقارير الدورية.

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