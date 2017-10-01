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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:33:45م
المجلس السياسي الأعلى يبارك إنجاز الدفاع الجوي ويوجه الحكومة بوضع حلول لإنجاح التعليم
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس أمام آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم
نظمت الدائرة التربوية لأنصار الله بالتعاون مع هيئة الإرصاد الجوية اليوم بصنعاء حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه إنجاز كروي كبير بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.
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مناقشة الصعوبات التي تواجه مكتب الضرائب بصنعاء
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مناقشة الصعوبات التي تواجه مكتب الضرائب بصنعاء
[01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم الصعوبات التي تواجه سير العمل بمكتب الضرائب.

واستعرض الاجتماع بحضور مدير عام الضرائب عبدالجبار المقطري ونواب المدير ومدراء الإدارات المختصة الصعوبات التي تواجه متابعة تحصيل الأوعية الإيرادية والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وأكد الاجتماع أهمية إعداد آلية لمتابعة العمل وتكثيف النزول الميداني لمتابعة تحصيل الأوعية الإيرادية بمختلف أنواعها.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لمتابعة الموارد وكذا تفعيل دور الرقابة والإشراف على أعمال الفروع ورفع التقارير الدورية.
سبأ
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