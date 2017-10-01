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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:33:45م
المجلس السياسي الأعلى يبارك إنجاز الدفاع الجوي ويوجه الحكومة بوضع حلول لإنجاح التعليم
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس أمام آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم
نظمت الدائرة التربوية لأنصار الله بالتعاون مع هيئة الإرصاد الجوية اليوم بصنعاء حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه إنجاز كروي كبير بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.
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  عربي ودولي
بدء سريان قانون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة في النمسا
[01/أكتوبر/2017] فيينا – سبأ:
بدأ في النمسا اليوم الأحد تطبيق القانون الجديد الذي يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة ويشمل نقاب النساء وكذلك الأقنعة التنكرية والطبية دون إذن طبي.

وذكرت وسائل الاعلام ان القانون والذي بدأ سريانه رسمياً في 1 أكتوبر يفرض على المخالفين غرامة قدرها 150 يورو، كما يتيح القاء القبض على من يرفض الامتثال على الفور لتعليمات وكالات إنفاذ القانون.

كما أن هذا القانون، بالإضافة إلى فرضه الحظر على ارتداء النقاب ، يفرض حظراً على نشر التفسير السلفي للقرآن الكريم.

ولا يقتصر الحظر المحدد في القانون على ملابس النساء المسلمات مثل النقاب، ومع ذلك، فإن هذه الملابس تقع تحت حظر كامل.

ويطال الحظر المشروط أيضاً الأقنعة الطبية والتنكرية على حد سواء، إذ أن ارتداء قناع الكرنفال سوف يسمح به في أيام العطل الدينية أما في أيام العمل العادية فهو محظور.
سبأ
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