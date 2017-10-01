بدء سريان قانون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة في النمسا [01/أكتوبر/2017] فيينا – سبأ:

بدأ في النمسا اليوم الأحد تطبيق القانون الجديد الذي يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة ويشمل نقاب النساء وكذلك الأقنعة التنكرية والطبية دون إذن طبي.



وذكرت وسائل الاعلام ان القانون والذي بدأ سريانه رسمياً في 1 أكتوبر يفرض على المخالفين غرامة قدرها 150 يورو، كما يتيح القاء القبض على من يرفض الامتثال على الفور لتعليمات وكالات إنفاذ القانون.



كما أن هذا القانون، بالإضافة إلى فرضه الحظر على ارتداء النقاب ، يفرض حظراً على نشر التفسير السلفي للقرآن الكريم.



ولا يقتصر الحظر المحدد في القانون على ملابس النساء المسلمات مثل النقاب، ومع ذلك، فإن هذه الملابس تقع تحت حظر كامل.



ويطال الحظر المشروط أيضاً الأقنعة الطبية والتنكرية على حد سواء، إذ أن ارتداء قناع الكرنفال سوف يسمح به في أيام العطل الدينية أما في أيام العمل العادية فهو محظور.

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