ارتفاع الدولار متجهاً صوب أكبر ارتفاع أسبوعي خلال العام الجاري [01/أكتوبر/2017] نيويورك - سبأ:

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد، متجهاً صوب أكبر ارتفاع اسبوعي خلال العام الجاري.



وذكرت وسائل الإعلام أن سعر الدولار استقر دون تغير يذكر أمام سلة عملات كبرى يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية أمريكية متضاربة ليظل على مسار تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في عام 2017 مع زيادة التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع التضخم.



وأوضحت أن الارتفاع الأسبوعي الذي يقل عن 1 في المائة بقليل ساعد على تحقيق العملة الأمريكية أول مكسب شهري أمام نظرائها منذ فبراير الماضي.



وكان الدولار قد انخفض يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوى خلال الجلسة بعد نشر تقرير يظهر أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بالكاد في أغسطس، لكن ارتفاعا غير متوقع في مؤشر معهد إدارة التوريدات في شيكاجو لمديري المشتريات وقراءة متماشية مع التوقعات لمعنويات المستهلكين



بددا أثر ذلك.



وكانت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن البنك يخطط للبقاء على مسار رفع الفائدة الحالي، والذي يرجح للمستثمرين أنه المجلس سيرفع الفائدة في ديسمبر مع زيادات أخرى لاحقة في 2018م.



ورفع المجلس أسعار الفائدة مرتين هذا العام.



ولم يسجل مؤشر الدولار تغيرا يذكر عند 93.02 لكنه ارتفع 0.9 في المائة على أساس أسبوعي و0.35 في المائة على أساس شهري.



وارتفع اليورو 0.35 في المائة إلى 1.1824 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في 3 أيام أمام الدولار الذي زاد 0.1 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 112.43 ين.



وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 31 أغسطس أمام الدولار الكندي بعدما أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي في كندا تباطأ في يوليو.

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