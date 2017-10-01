الشرطة الإسبانية تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهرين في كتالونيا [01/أكتوبر/2017] كتالونيا - سبأ:

أعلنت السلطات بإقليم كتالونيا، اليوم الأحد، عن إصابة نحو 340 شخصاً جراء اشتباكاتهم مع الشرطة الإسبانية.



وذكرت وسائل الإعلام أن قوات مكافحة الشغب في كتالونيا استخدمت اليوم الأحد، الرصاص المطاطي لتفريق المواطنين المحتشدين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى استفتاء حول انفصال الإقليم عن إسبانيا.



ونشرت وسائل الإعلام لقطات مباشرة لقوات الشرطة وهي تحاول تفريق الناخبين ومنعهم من دخول مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، الذي تعتبره الحكومة في مدريد غير شرعي.



ويعد هذا الاستفتاء واحدا من أسوأ الأزمات الدستورية التي تتعرض لها إسبانيا منذ عشرات السنين، حيث توجد مخاوف من اندلاع أعمال عنف في الشوارع بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا عن إسبانيا.

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