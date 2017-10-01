الامم المتحدة : 196 قتيلاً و381 جريحاً في العراق خلال سبتمبر الماضي [01/أكتوبر/2017] بغداد – سبأ:

أحصت الامم المتحدة 196 قتيلاً و381 جريحاً من المدنيين خلال أعمال العنف والهجمات الارهابية التي شهدها العراق خلال شهر سبتمبر الماضي.



وذكرت بعثة الامم المتحدة في العراق في بيان نشرته اليوم الاحد ان 196 مدنياً قتلوا بينهم 10 اجانب واصيب 381 آخرون بجروح في اعمال العنف والهجمات الارهابية التي وقعت في العراق خلال شهر سبتمبر الماضي.



واضاف البيان ان محافظة ذي قار جاءت بالمرتبة الاولى من حيث عدد القتلى حيث قتل فيها 82 شخصاً واصيب 93 آخرون .



واضافت ان العاصمة بغداد جاءت بالمرتبة الثانية من حيث عدد القتلى حيث قتل فيها 37 شخصاً واصيب 157 شخصاً بجروح، وحلت محافظة الانبار بالمرتبة الثالثة حيث قتل فيها 20 شخصاً واصيب 46 آخرون بجروح.



وكانت الامم المتحدة احصت 11 قتيلاً و181 جريحاً من المدنيين خلال شهر أغسطس الماضي في العراق.

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