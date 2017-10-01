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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:33:45م
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  رياضة
فوز الهولندي فرستابن بسباق جائزة ماليزيا الكبرى للسيارات وهاميلتون يحل ثانياً
[01/أكتوبر/2017] سيبانج - سبأ:
منح الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول نفسه أفضل هدية في عيد ميلاده الـ20 بالفوز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد، بينما حل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس ثانيا ليوسع الفارق مع أقرب مطارديه على الصدارة إلى 34 نقطة.

وبدأ هاميلتون السباق من مركز أول المنطلقين قبل أن ينهيه ثانيا بينما قلل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الضرر بعدما بدأ من المركز الأخير لينهي السباق في المركز الرابع.

وأنهى الاسترالي دانييل ريتشياردو زميل فرستابن في رد بول السباق في المركز الثالث.

وانتصار اليوم هو الثاني في مسيرة فرستابن بعدما حقق انتصاره الأول في أسبانيا العام الماضي وجاء بعد يوم واحد على عيد ميلاده.

وكان فيتل، الذي انسحب زميله في الفريق كيمي رايكونن من السباق قبل انطلاقه بعدما تأهل في المركز الثاني، طرفا في حادث تصادم غريب بعد عبور خط النهاية عندما اصطدمت سيارة الكندي لانس سترول سائق وليامز في سيارة فيراري من الخلف.

وتضررت سيارة السائق الألماني بشدة جراء الحادث وفقدت أحد اطاراتها وعاد فيتل بعدها إلى حارة الصيانة بمعاونة سيارة مواطنه باسكال فيرلاين سائق ساوبر.. ولم يتخذ المشرفون أي إجراء.

ويملك هاميلتون حاليا 281 نقطة مقابل 247 نقطة لفيتل قبل 5 سباقات على النهاية.

وعادل ستوفل فاندورنه سائق مكلارين أفضل نتيجة على مدار مسيرته بعدما حل سابعا متفوقا على سترول والبرازيلي فيليبي ماسا ثنائي وليامز.

وحصل استيبان اوكون على النقطة الأخيرة لفريق فورس انديا.

وستقام الجولة المقبلة على حلبة سوزوكا في اليابان في الثامن من أكتوبر.
سبأ
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