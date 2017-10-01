تدشين العمل بالحاضنات بقسم الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجمهوري بحجة [01/أكتوبر/2017] حجة - سبأ:

دشن وكيل أول محافظ حجة هلال عبده الصوفي ومعه وكيل المحافظة محمد علي القيسي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصوملي اليوم العمل بالحاضنات والأجهزة الطبية الخاصة بقسم الأطفال حديثي الولادة المقدمة للهيئة من منظمة اليونسيف بتكلفة تقدر بـ 250 الف دولار.



واطلع الوكيل الصوفي على سير العمل بقسم الأطفال حديثي الولادة ومستوى الرعاية والخدمات الصحية التي تقدم للأطفال حديثي الولادة .. وإستمع من رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي إلى شرح حول أهمية الأجهزة الحديثة التي حصلت عليها الهيئة كدعم من اليونيسيف.



وأشار الدكتور الصوملي إلى أن هذه الأجهزة والمعدات الطبية والتي تشمل أجهزة تنفس صناعي وحضانات وعناية مركزة وأجهزة تدفئة للجنين وأشعة تلفزيونية ومصدر إضاءة للأشعة فوق البنفسجية تمثل إضافة نوعية للارتقاء بخدمات الهيئة الطبية كونها من التجهيزات الطبية الأكثر تطورا.



ولفت رئيس هيئة المستشفى الجمهوري إلى أن قسم الأطفال حديثي الولادة هو القسم الوحيد على مستوى المحافظة المزود بأحدث التجهيزات الطبية التي تكفل تقديم افضل الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من عدة حالات طبية خطيرة تتسبب بها الولادة المبكرة، كضيق التنفس وأمراض القلب والتشوهات الخلقية وغيرها.



وبين الدكتور الصوملي أن الإرتقاء بمستوى خدمات هذا القسم يأتي ضمن خطة الهيئة للعام الجاري والتي تضمنت توسعة قسم الحاضنات والوصول به لأعلى مستويات الرعاية الصحية لحديثي الولادة الذين تنطوي حالاتهم على خطورة أو يعانون من أمراض حادة .. لافتا إلى أن الخطوة التالية للهيئة تتمثل في تدريب جميع الكوادر التمريضية العاملة في قسم الحاضنات ليكون نموذج لرعاية الأطفال حديثي الولادة.



وقد أشاد وكيل أول المحافظة بالجهود التي تبذلها قيادة هيئة المستشفى الجمهوري في سبيل الإرتقاء بمستوى كل الخدمات الطبية والصحية .. مشيرا إلى أن المستشفى له دور كبير في التخفيف من الأعباء الصحية التي كان يتكبدها أبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها في سبيل الحصول على الرعاية الصحية.



وأكد الصوفي أن قيادة المحافظة ستعمل مع قيادة الهيئة لتوفير كل الإحتياجات والمتطلبات الضرورية التي تضمن ديمومة الخدمات الطبية والإرتقاء بها بما يلبي تطلعات أبناء المحافظة والمناطق المجاورة خاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان واستهدف لكل مقومات الحياة بما في ذلك المنشآت الطبية وحصار جائر منع وصول الأدوية المستلزمات الطبية.

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