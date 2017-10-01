مناقشة تدخلات منظمة الفاو في مجال الأمن الغذائي بالحديدة [01/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:

ناقش إجتماع بمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، تدخلات المنظمة في مجال الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة للمواطن.



واستعرض الإجتماع تصورات ومقترحات حول عمل منظمة الفاو خلال المرحلة الراهنة والمراحل المستقبلية في مجال الأمن الغذائي وتحسين وتفعيل هذه البرامج.



وفي الاجتماع أشاد المحافظ الهيج بجهود منظمة الفاو في تحسين سبل العيش في الريف اليمني والتغلب على مشاكل الأمن الغذائي التي تواجه المواطن.



فيما قدم فريق الفاو برئاسة مسئول المياه والري الدكتور عبدالكريم الصبري عرضا تفصيلياً عن المشاريع الزراعية التي تعتزم الفاو تنفيذها في مجال الأمن الغذائي وتحسين إدارة الموارد المالية.



كما استعرض المجتمعون التدخلات الممكنة لتحسين وضع الأمن الغذائي للأسر إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية لإدارة ومواجهة المخاطر، و التركيز على أهمية دعم سبل العيش للمواطن، إلى جانب تنفيذ مشروع تحسين القدرة على الصمود في الريف، ومشروع الدعم الطارئ لإحلال الثروة الحيوانية في المديريات المستهدفة.



وشملت التدخلات تمويل تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية والتي تسهم في تأمين نسبة عالية من الغذاء للأسر وخاصة في المناطق الريفية.



كما إستعرض الإجتماع أولويات الخطة الطارئة لدعم سبل العيش وتوفير الدعم الطارئ للقطاع الزراعي للأسر الريفية والتي تعاني من عدم توفر الأمن الغذائي، فضلا عن الدعم الطارئ لتحسين وتوزيع الدخل وسبل المعيشة للأسر الأشد فقرا.



وأكد الإجتماع أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والسلطة المحلية ومنظمة الفاو كشريك أساسي لمسارات التنمية الزراعية في اليمن والتركيز على الأولويات من حيث التدخلات والدعم للمجالات الزراعية بشكل عام والأمن الغذائي بصورة خاصة.

سبأ