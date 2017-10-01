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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:33:45م
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  محلي
فعالية بذمار إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين
[01/أكتوبر/2017] ذمار - سبأ:
أقيمت بمحافظة ذمار اليوم فعالية إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما.

وفي الفعالية التي حضرها وكيلي المحافظة محسن هارون ومحمد عبدالرزاق، أشار المحافظ حمود محمد عباد إلى أهمية إحياء هذه المناسبة لاستلهام الدروس والعبر والقيم لمواجهة الظلم والاستكبار.

ولفت إلى أن ثورة الإمام الحسين شكلت منهجا حقيقيا في مسار التغيير ومواجهة الطغيان بكل ما فيها من اسى وحرقة وبمقدار ما فيها من تضحية وفداء.

وأكد المحافظ عباد أن ثورة الإمام الحسين لامجال فيها للتعصب ولا لتصفية الحسابات ولكنها ثورة تدفع الجميع نحو المزيد من العطاء والتضحية والفداء من أجل الأمة.

كما القيت خلال الفعالية عدد من الكلمات تناولت الدروس والعبر المستلهمة من عاشوراء في تعزيز اصطفاف الأمة لمواجهة الطغاة، وأهمية الاستفادة منها في التزود بقوة الإرادة وصلابة الموقف والثبات في مواجهة العدوان.

 تخلل الفعالية التي حضرها عدد من العلماء وقيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية قصائد شعرية وإنشادية نالت الاستحسان.
سبأ
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