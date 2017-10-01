إجتماع يناقش الوضع الأمني والتنموي بمديرية مسور بعمران [01/أكتوبر/2017] عمران - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، ضم الشخصيات الإجتماعية بمديرية مسور، عدد من القضايا ذات الصلة بالوضع الأمني والتنموي بالمديرية.



وتطرق الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير المديرية أمين الحيدري، إلى دور المجتمع في ترسيخ الأمن والإستقرار بالمديرية وكذا مساندته في عملية التنمية الشاملة.



وفي اللقاء أكد المحافظ جعمان ضرورة إضطلاع المجلس المحلي بالتعاون مع المواطنين والشخصيات الإجتماعية بالمديرية بالدور المناط بهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار وبذل كافة السبل لإيجاد تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع خاصة ما يتعلق بمياه الشرب .. لافتا إلى أهمية تسهيل تنفيذ المشاريع بعيدا عن العراقيل وإفتعال المشاكل بإعتبار أن مشاريع المياه تخدم كافة أبناء المديرية.



وأشار إلى أهمية إنجاز مشروع حصاد مياه الأمطار بعزلة بيت العري الذي ينفذه مشروع الأشغال العامة في موعده المحدد بما يحقق الغايات والأهداف المنشودة منه.



وثمن محافظ عمران تعاون الصندوق الإجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة من خلال إستمرارهما في دعم القطاعات التنموية بالمحافظة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



فيما أكد مشائخ وأعيان مديرة مسور تعاونهم مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المديرية في قطاع المياه والطرقات والصحة العامة.



كما أكدوا تعاونهم المستمر في الحفاظ على الأمن والاستقرار وجاهزيتهم الكاملة لرفد الجبهات بالمال والرجال.

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