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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:11:47م
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بدء دورة في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل بصنعاء
[01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية الأولى في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل، ينظمها المنتدى الإعلامي للتنمية والاستثمار في المستقبل "MFDIF" ومؤسستي نماء وعطاء ورفد وعدد من منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية.

يتلقى 25 متدربا على مدى خمسة أيام معارف نظرية وعملية تؤهلهم إلى سوق العمل والإستعداد له وسلوكيات وأخلاق العمل بالإضافة إلى إدارة الذات والتحفيز، بما يعزز من قدرات الشباب والمساهمة في توجيه الشباب لإختيار الطرق المثلى في الحصول على العمل ليصبحوا منتجين وفاعلين.

وفي إفتتاح الدورة أكدت رئيسة المنتدى الإعلامي للتنمية والاستثمار في المستقبل نبيهة الحيدري حرص المنتدى على تأهيل الشباب وصقل قدراتهم بما يمكنهم من الإلتحاق بسوق العمل ليصبحوا قادرين على الإنتاج.

وأشادت بتفاعل الشباب واهتمامهم في الحصول على المعرفة والانخراط بما يؤهلهم لبناء قدراتهم.

فيما أشار رئيس مؤسسة نماء وعطاء حسن المسوري إلى ضرورة فتح آفاق للشباب للإبداع بما يمكنهم من تأهيل أنفسهم ليكونوا فاعلين في المجتمع .

من جانبها أشادت مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية الوحدة شاهينة النعمي بجهود المنتدى الإعلامي ومؤسسة نماء وعطاء ومنظمات المجتمع المدني ودورها في تأهيل الشباب في مختلف المجالات.
سبأ
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