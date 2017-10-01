تقييم أداء المكاتب التنفيذية بسنحان وبني بهلول [01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

قيم إجتماع بمحافظة صنعاء اليوم مستوى أداء المكاتب التنفيذية بمديرية سنحان وبني بهلول.



واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير عام المديرية أحمد طاهر نهشل ومدراء المكاتب التنفيذية الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وكذا عدد الحالات المستفيدة من خدمات القطاع الصحي في المرافق الصحية بالمديرية والمخيمات الطبية والعيادات المتنقلة بالمديرية.



كما استعرض تقارير خاصة بأعمال وأنشطة مكاتب الواجبات، الضرائب، التجارة والصناعة، التعليم المهني، والموارد، الخدمة المدنية، الإعلام، الأوقاف، المالية.



وأكد الإجتماع ضرورة بذل مزيد من الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمات وتنمية الموارد المالية وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ورفع تقارير دورية عن الأنشطة.

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