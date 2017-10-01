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مناقشة ترتيبات إحياء الذكرى الأولى لمجزرة العدوان في الصالة الكبرى بأمانة العاصمة
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مناقشة ترتيبات إحياء الذكرى الأولى لمجزرة العدوان في الصالة الكبرى بأمانة العاصمة
[01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

 ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للأمانة أمين محمد جمعان, الترتيبات المتصلة بالإعداد والتجهيز لإحياء الذكرى الأولى  لمجزرة وجريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم  في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء في 8 أكتوبر العام الماضي وأسفرت عن استشهاد قرابة 150 شخصا وإصابة المئات من المدنيين.

وتطرق الاجتماع بحضور وكيلي امانة العاصمة للقطاع المالي وتنمية الموارد مازن نعمان وقطاع الثرات والثقافة الدكتور احمد الملصي إلى مهام وأعمال اللجنة الرسمية المشكلة من امانة العاصمة الخاصة بإعداد وتجهيز لفعالية إحياء ذكرى الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء برعاية رئيس الوزراء. 

وأكد الاجتماع ضرورة  الإعداد الجيد لإقامة الفعالية في وقتها المحدد وفي مكان وقوع الجريمة البشعة بما يتناسب مع حجم هذه المناسبة نظراً لما تحمله من معاني وأهمية بالغة في نفوس أبناء الشعب اليمني من مواطنين وجهات رسمية وتؤكد مدى بشاعة وحقد العدوان السعودي على اليمن وتراثه وحضارته.

ورحب الاجتماع  بأي مشاركات أو مبادرات بالفعالية سوء كانت من منظمات او أسر الشهداء في إطار الفعالية الرسمية لأمانة العاصمة.

في الاجتماع جدد أمين محلي العاصمة صنعاء، إدانة هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي باستهدافه مراسم عزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى  بالعاصمة صنعاء في 8 أكتوبر من العام الماضي وراح ضحيتها أكثر من الف شخص مدني ما بين شهيد وجريح .. مشيرا إلى أن هذه المجزرة المروعة تضاف إلى سجل جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها النظام السعودي ضد الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف.

   ودعا جمعان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقا لمعاهدات ومواثيق الأمم المتحدة، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بكافة جرائم العدوان على الشعب اليمني واستجابة لمطالب عدد من الدول والمنظمات بهذا الشأن.

وأكد أن إحياء هذه الذكرى تمثل رسالة قوية وواضحة يرسلها  الشعب اليمني للعالم الحر والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بمظلومية ومعاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر والظالم للتأكيد على  استمرار الصمود والتحدي والثبات الاسطوري للشعب اليمني في مواجهة قوى العدوان الغاشم رغم كل الجرائم والمعاناة وكذا للداخل بالاعتزاز والاهتمام بمن يقدمون ويضحوا بأنفسهم من أجل عزة وكرامة الشعب اليمني وإفشال كل المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد الوطن والدفاع عن أرضه وسيادته واستقلاله.

وقال " نؤكد إن كل دماء اليمنيين التي سفكت بغارات طائرات العدوان وجرائمه لن تذهب هدرا وسيكون لها موقف قوي من الجهات الرسمية والشعبية وهناك ابطال الجيش واللجان الشعبية يلقنون العدو ابلغ الدروس وأقسى العبر للثأر لهذه الدماء والدفاع عن عزة وكرامة الشعب اليمني وسيادة أرضه".

حضر الاجتماع وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الوحدات الادارية عبدالله محرم وعدد من المعنيين.
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