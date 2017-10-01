اختتام دورة فرق مشروع الحوالات النقدية لمستفيدي الضمان بعمران [01/أكتوبر/2017] عمران - سبأ:

اختتمت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية خاصة بتأهيل فرق العمل الميدانية الخاصة بمشروع الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وفي اختتام الدورة التي شارك فيها 185مشاركا ومشاركة من كافة مديريات المحافظة، ثمن وكيل المحافظة باكر علي باكر، دعم اليونيسيف لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المحافظة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وحث المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة على التعاون مع الفرق الميدانية المكلفة بصرف المساعدات المالية في عموم المديريات وتسهيل عملهم بما يمكنهم من الوصول إلى جميع المستفيدين .



بدوره أشار مدير شركة ابكس المشرفة على عملية التحقق من بيانات المستفيدين عصام الفضلي ومشرف المشروع بالمحافظة عبد الله عقبات إلى أن مشروع صرف المساعدات المالية المقدم من اليونيسيف لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمحافظة ينفذه 185كادرا بعد تدريبهم على عمليات الصرف والتحقق موزعين على 20مديرية إضافة إلى المراكز المتحركة.



وأوضحا أن المشروع يستهدف أكثر من 83 ألف مستفيد من الحالات المعتمدة في كشوفات صندوق الرعاية الاجتماعية في عموم مديريات المحافظة حتى العام 2013م.



فيما أشار ممثل شركة برودجي بالمحافظة علي السمه، إلى أهمية المشروع في استهدافه الأسر الفقيرة والأرامل والمعاقين من مستفيدي الضمان الاجتماعي في كافة مديريات المحافظة.

سبأ