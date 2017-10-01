الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ مطلق حفشان شريف [01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مطلق حفشان شريف عن عمر ناهز الـ 80 عاما حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الرئيس الصماد في برقية العزاء التي بعث بها لنجل الفقيد الشيخ عزيز مطلق حفشان شريف، بمناقب الشيخ مطلق وأدواره الوطنية والاجتماعية، ومواقفه الصادقة وإيثاره خدمة الوطن والمجتمع.



وأكد أن الوطن خسر برحيله أحد الشخصيات البارزة التي كان لها دور وإسهامات في خدمة الوطن والسعي للصلح بين الناس وعمل الخير.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل شريف بمنطقة صبر بمديرية سحار.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فيسح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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