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ورشة تدريبية حول الحق في الحصول على المعلومة في العمل الإنساني بأمانة العاصمة
[01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت بأمانة العاصمة اليوم الورشة التدريبية والنقاشية الأولى حول الحق في الحصول على المعلومة في العمل الإنساني والإغاثي، نظمتها المؤسسة اليمنية للمساءلة الاجتماعية والحكم الرشيد بمناسبة اليوم العالمي للحصول على المعلومة.

هدفت الورشة إكساب أكثر من 30 مشاركا ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية، مفاهيم العمل الإنساني والاستجابة الإنسانية في الكوارث والنزاعات وتعريفهم مفهوم المساءلة الاجتماعية وأهميتها وبعض أدواتها ودورها في تحقيق العمل الإنساني.

وفي الورشة أشار وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق إلى أهمية تبني مثل هذه الورش التدريبية خاصة والجميع يعاني من الحصول على المعلومات السليمة من مصادرها .. لافتا إلى أن المصادر غير الصحيحة تؤثر سلبا على صناعة القرار .

وقال " لا بد أن يعرف الإنسان أثناء الحصول على المعلومة، عن كيفية الحصول عليها ومصادرها ومعرفة المعلومة السليمة بما ينعكس على نتائجها وخاصة في العمل الإنساني والإغاثي الذي يحتاج إلى مسح منهم بحاجة إلى إعانة وإغاثة ".

ونوه الرفيق بجهود المؤسسة اليمنية للمساءلة الاجتماعية لإقامة هذه الورشة .. مؤكدا مساندة السلطة المحلية ودعمها للمؤسسة في أنشطتها وخاصة في هذا المجال.

وعبر عن أمله من الجهات ذات العلاقة في تعزيز وتبني حق الحصول على المعلومات بما يكفل إيجاد قاعدة بيانات سيما ما يخص المنظمات والمؤسسات العاملة في الجانب الإنساني والإغاثي حتى لا يكون هناك لغط عنها.

فيما أكد منسق المؤسسة اليمنية للمساءلة الاجتماعية والحكم الرشيد عبد الرحمن الفصيح وسكرتيرة المفوض العام للمعلومات سمية محمد راصع على حق الإنسان في الحصول على المعلومة وخاصة في العمل الإنساني من خلال تفعيل دور الرقابة والمساءلة الاجتماعية .

وأوضحا أن الورشة التدريبية والنقاشية التي تنفذ بالتعاون مع شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي– أنسا، تأتي ضمن فعاليات الأسبوع العربي للحق في الحصول على المعلومات .

وأشار الفصيح وراصع إلى الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني وتحسين تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الكوارث وحق الحصول على المعلومات ودورها في تحقيق المساءلة الإجتماعية بالإضافة إلى مفهوم المساءلة الإجتماعية وأهميتها ومقوماتها في العمل الإنساني.

عقب ذلك قدمت عدد من المحاور المتعلقة بحق الحصول على المعلومات، المحور الأول حول المساءلة الإجتماعية ومفهومها والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني والإغاثي والثاني حول العمل الإنساني والمحور الثالث حول المساءلة الاجتماعية والمحور الرابع حول الحق في الحصول على المعلومة.
سبأ
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