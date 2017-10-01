مواصفات الطائرة الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية بصنعاء [01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية صباح اليوم من إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار نوع أم كيو 9 في العاصمة صنعاء.



وتعد طائرة الدرون ام كيو 9 من أكبر وأحدث الطائرات الأمريكية بدون طيار بمواصفات تكنولوجية عالية وتبلغ قيمتها 56 مليون دولار.



ويبلغ طول الطائرة 11م وعرضها مع الأجنحة 20م وارتفاعها عن الأرض قرابة 4م ووزنها فارغة أكثر من أثنين طن.



وتحلق الطائرة التي صنعتها شركة جنرال أتوميكس لمسافة ألف و850 كم دون التزود بوقود إضافي ويمكنها القيام بمهام متعددة، ومجهزة بنظام رادار ينقل البيانات لعدد من الطائرات أو المواقع الأرضية.

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