صور حطام طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية بصنعاء أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في منطقة جدر بالعاصمة صنعاء. تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج. استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري. الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم نظمت الدائرة التربوية لأنصار الله بالتعاون مع هيئة الإرصاد الجوية اليوم بصنعاء حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه إنجاز كروي كبير بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.