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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 03:31:17م
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لجنة حصر وتوثيق جرائم العدوان تناقش خطة عملها للفترة القادمة
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لجنة حصر وتوثيق جرائم العدوان تناقش خطة عملها للفترة القادمة
[01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت لجنة حصر وتوثيق جرائم العدوان والحصار اجتماعا لها اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان.

جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة للفترة القادمة وطبيعة المهام الإجرائية والفنية المرتبطة بعملها.

واطلعت اللجنة على ما تم أنجازه خلال الفترة السابقة في مجال حصر وتوثيق جرائم العدوان على كافة المستويات.

كما ناقشت اللجنة آلية تحديث المعلومات وتجميعها من مختلف المصادر لما فيه توحيد ملفات وبيانات الحصر من كافة الجهات تمهيدا للملاحقة القانونية لجميع المتسببين فيها من قوى العدوان الغاشم ومرتزقتها.
سبأ
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