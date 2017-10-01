رئيس الوزراء يفتتح سنترال وشبكة اتصالات بأمانة العاصمة بتكلفة 387 مليون ريال [01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مبنى وسنترال وشبكة اتصالات وادي احمد بأمانة العاصمة وذلك بسعة إجمالية (13) الف و(590) خط رئيس وفرعي وبكلفة إجمالية 387 مليون و741 ألف ريال بتمويل من المؤسسة العامة للاتصالات.



واستمع رئيس الوزراء خلال الافتتاح من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان إلى شرح عن المبنى والسنترال الذي يخدم منطقة وادي احمد التي ظلت تعاني خلال الفترة الماضية من نقص كبير في الخطوط الهاتفية وخدمة الأنترنت .. موضحا أن السنترال يحتوى على شبكة رئيسة بسعة (6500) خط هاتفي وشبكة فرعية بسعة (7090) خط.



وأشار الوزير جليدان إلى أن المؤسسة قامت بتجهيز وتطوير السنترال وتوسيعه بسعة أولية تقدر بـ(4096) منها (2560) خط هاتفي و(1536) انترنت وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث وتوسعة الشبكة الوطنية التابعة للمؤسسة .. لافتا إلى التداعيات التي أفرزها العدوان منذ اكثر من سنتين ونصف على قطاع الاتصالات وانعكاس ذلك على مقدرة المؤسسة العامة للاتصالات على تنفيذ مهامها الخدمية وبرامجها التطويرية .



وأشار إلى أن هذا المشروع جاء لمواكبة التوسع العمراني الذي شهده وادي احمد مؤخرا ولمواجهة زيادة الطلب من قبل السكان للحصول على خدمتي الهاتف والإنترنت.



وفي تصريح لوسائل الإعلام ثمن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها وزارة اتصالات وتقنية المعلومات ومؤسساتها لاستقرار وتحديث خدماتها وتقنية عملها.



واعتبر هذا المشروع الذي تم افتتاحه اليوم من المشاريع الهامة للوزارة بالنظر إلى مدى افتقار منطقة وادي احمد لهذا النوع من الخدمات الحيوية التي بات من الصعوبة لأحد الاستغناء عنها.. موضحا أن الأهالي بإمكانهم الاستفادة من الخدمات التي يوفرها هذا المشروع سواء الخطوط الهاتفية أو الأنترنت.



ووجه الدكتور بن حبتور وزارة الاتصالات ومؤسساتها على مضاعفة الجهود والتوسع في هذا النوع من المشاريع سيما في المناطق التي تواجه اختناقات وشحة في حجم المتوفر منها وذلك على مستوى المحافظات والمديريات.



حضر الافتتاح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح ونوابه وعدد من المسؤلين في الوزارة والمؤسسة.

سبأ