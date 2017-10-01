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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 03:31:17م
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مدير منظمة الهجرة: زيارتنا لليمن إنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين
[01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
وصل إلى العاصمة صنعاء اليوم مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سيوينج، والوفد المرافق له في زيارة لبلادنا تستغرق عدة أيام.

وأوضح مدير عام المنظمة الدولية للهجرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزيارة تهدف إلى تقدم الدعم لليمن في الجانب الإنساني ومكافحة الكوليرا والنازحين وكذا دعم البنية التحتية.

وقال" قدمنا إلى اليمن للاطلاع على الوضع الإنساني، عشرة آلاف من الوفيات والحالات المرضية بسبب الكوليرا ومشكلة النازحين الذي وصل عددهم إلى ما يقارب ثلاثة ملايين نازح وهناك ضرر كبير في البنية التحتية ونحن هنا لتقديم الدعم عبر مكتبنا في اليمن".

وبين وليام لاسي أنه سيبحث مع المسئولين في الحكومة قضايا المهاجرين ومعاناتهم وكذا الوضع المتدهور للبنية التحية في اليمن ومعاناة المواطنين جراء الحرب.. وقال" زيارتنا لليمن إنسانية بالدرجة الأولى لمعرفة كيفية تقديم الدعم لليمنيين وتخفيف معاناتهم".

فيما أوضح وزير شئون المغتربين محمد سعيد المشجري أن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة سيلتقي بعدد من الوزراء في حكومة الإنقاذ لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الإنساني ومشكلة المهاجرين وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كان في استقبال المسؤول الدولي بمطار صنعاء رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية يحيى السياغي ومدير عام التنسيق والعلاقات الدولية بوزارة شئون المغتربين وممثل المنظمة الدولية للهجرة في اليمن لوران ديبوك.
سبأ
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