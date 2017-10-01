استفتاء كاتالونيا: الشرطة الإسبانية تصادر عددا من صناديق الاقتراع [01/أكتوبر/2017] برشلونه - سبـأ:

توجه مئات الكاتالونيين إلى مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد في برشلونة، للتصويت على استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا ،في حين أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة بدأت مصادرة صناديق وبطاقات اقتراع في عدد من مراكز التصويت الذي حظره القضاء.



وقالت الوزارة في تغريدة مرفقة بصور وضعتها عند الساعة (07,00 بتوقيت غرينتش) "هذه هي الصناديق والبطاقات الأولى التي صادرتها الشرطة في برشلونة"، مؤكدة أن "رجال الشرطة يواصلون انتشارهم في كاتالونيا".



وفي برشلونة وجيرونا معقل الرئيس الانفصالي كارليس بينغديمونت وفيغيراس، يقوم الكاتالونيون بحماية مراكز التصويت والدفاع عن "حقهم في التصويت".

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