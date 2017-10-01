ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 03:31:17م
صور حطام طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية بصنعاء
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في منطقة جدر بالعاصمة صنعاء.
تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم
نظمت الدائرة التربوية لأنصار الله بالتعاون مع هيئة الإرصاد الجوية اليوم بصنعاء حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه إنجاز كروي كبير بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.
آخر الأخبار:
وزير العدل يبحث مع وفد اليونيسيف التعاون في مجال عدالة الأحداث
ورشة تدريبية حول الحق في الحصول على المعلومة في العمل الإنساني بأمانة العاصمة
مواصفات الطائرة الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية بصنعاء
لجنة حصر وتوثيق جرائم العدوان تناقش خطة عملها للفترة القادمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
استفتاء كاتالونيا: الشرطة الإسبانية تصادر عددا من صناديق الاقتراع
[01/أكتوبر/2017] برشلونه - سبـأ:
توجه مئات الكاتالونيين إلى مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد في برشلونة، للتصويت على استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا ،في حين أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة بدأت مصادرة صناديق وبطاقات اقتراع في عدد من مراكز التصويت الذي حظره القضاء.

وقالت الوزارة في تغريدة مرفقة بصور وضعتها عند الساعة (07,00 بتوقيت غرينتش) "هذه هي الصناديق والبطاقات الأولى التي صادرتها الشرطة في برشلونة"، مؤكدة أن "رجال الشرطة يواصلون انتشارهم في كاتالونيا".

وفي برشلونة وجيرونا معقل الرئيس الانفصالي كارليس بينغديمونت وفيغيراس، يقوم الكاتالونيون بحماية مراكز التصويت والدفاع عن "حقهم في التصويت".
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تدريبات لحاملة طائرات أميركية في بحر الصين الجنوبي
بوتين: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى قياسي
أمريكا: نتواصل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية ونسعى للحوار
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة فلسطينيين من الضفة بينهم سيدة...ومستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى
منظمات حقوقية ترفع دعوى ضد قرار ترمب الجديد حول الهجرة
تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة
تيلرسون:لدينا قنوات اتصال مع كوريا الشمالية
جونسون:الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الاوربي يجب ألا تتجاوز عامين
روسيا تنفي اتهام اوكرانيا لها بترك قوات في روسيا البيضاء
الرئيس الفرنسي يؤكد أهمية وحدة العراق ويدعو رئيس وزراءه لزيارة باريس
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[01/أكتوبر/2017]
إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في العاصمة صنعاء (مسبق)
[01/أكتوبر/2017]
إصابة مواطن بغارة استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[30/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين في مختلف المحافظات
[30/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by