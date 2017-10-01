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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:03:14م
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بوتين: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى قياسي
[01/أكتوبر/2017]
موسكو- سبأ:
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تقديره البالغ لتطور العلاقات الروسية الصينية، التي وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق من الشراكة والثقة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الروسي إلى نظيره الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الـ 68 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وفقا لما ذكره المكتب الرئاسي الصحفي في الكرملين اليوم الأحد.

وقال الرئيس الروسي في رسالة التهنئة: "على مدى العقود الماضية حققت الصين نجاحات عظيمة حقا، إن بلادكم تتحرك باطراد على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وتلعب دورا هاما في حل المشكلات الملحة على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأعرب بوتين عن "تقديره البالغ لتطور العلاقات الروسية الصينية، التي وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق من الشراكة والثقة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي".

كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير مع الرئيس الصيني في موسكو وشيامن، سيسهم في زيادة توسيع الحوار السياسي الثنائي والتعاون المثمر في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية وغيرها من المجالات، وتنسيق جهود روسيا وجمهورية الصين الشعبية في الشؤون الدولية لمصلحة شعبي البلدين الصديقين".

سبأ
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