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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:03:14م
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أمريكا: نتواصل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية ونسعى للحوار
[01/أكتوبر/2017]
بكين - سبأ:
قالت الولايات المتحدة السبت إنها تتواصل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية وتسعى لبدء حوار مع بيونغ يانغ في وقت تثير فيه برامجها النووية والصاروخية المتقدمة القلق من احتمالات مواجهة مسلحة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن هذه الاتصالات خلال زيارة إلى الصين وقال أيضا إن من الضروري تخفيف حدة التوتر مع كوريا الشمالية.

وقال تيلرسون لمجموعة من الصحفيين خلال زيارة للصين ”نحن نتقصى.. انتظرونا... نسأل: هل تودون الحديث؟ لدينا خطوط اتصال مع بيونجيانج“.

وأضاف أنه يوجد اتصال مباشر مع كوريا الشمالية وأنه توجد قناتان أو ثلاث قنوات أمريكية مفتوحة مع بيونجيانج.

وقال ”نستطيع التحدث إليهم. ونتحدث معهم“ دون مزيد من التوضيح عن الأمريكيين الذين يتواصلون مع كوريا الشمالية أو مرات هذا التواصل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق السبت إن كوريا الشمالية لم تبد اهتماما بالسعي نحو المحادثات بشأن برامجها النووية والصاروخية بعدما أقر تيلرسون بأن الولايات المتحدة تتواصل بشكل مباشر مع بيونغ يانغ.

وقالت المتحدثة هيذر نويرت في بيان ”مسؤولو كوريا الشمالية لم يبدوا أي إشارة على اهتمامهم أو استعدادهم للمحادثات بشأن نزع السلاح النووي“.

وجاءت تصريحات تيلرسون بعد يوم من الاجتماعات في بكين التي أقلقها تبادل التهديدات والإهانات الشخصية في الآونة الأخيرة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي.

وقال تيلرسون ”أعتقد أن الوضع في مجمله ملتهب قليلا في المرحلة الحالية“.

وتابع ”بوضوح سيكون أمرا مساعدا لو أن كوريا الشمالية أوقفت إطلاق الصواريخ. هذا سيهدئ الأمور كثيرا“.

وعبر مسؤولون في كوريا الجنوبية عن قلقهم من أن تقدم كوريا الشمالية على مزيد من الأفعال الاستفزازية مع قرب حلول الذكرى السنوية لتأسيس حزبها الشيوعي في العاشر من أكتوبر تشرين الأول أو ربما عندما تعقد الصين اجتماع حزبها الشيوعي في 18 أكتوبر.

سبأ
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