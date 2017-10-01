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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة فلسطينيين من الضفة بينهم سيدة...ومستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة فلسطينيين من الضفة بينهم سيدة...ومستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى
[01/أكتوبر/2017]
رام الله -  القدس المحتلة - سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، بينهم سيدة من محافظة بيت لحم.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن الاحتلال اعتقل السيّدة أمل محمد إسماعيل سعد من بلدة الدوحة في محافظة بيت لحم، إضافة إلى كل من: محمد العليمي البدوي من مخيم الدهيشة، ومحمد بلال عيسى من بلدة الخضر.

فيما اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وهم: محمد حميد، وناصر مطيع دار جمهور ومحمد زياد حميد.

الى ذلك، اصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة صباح اليوم الاحد.

وافاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الدوحة وشرعت بدهم منازل المواطنين وتفتيشها، واندلع خلال ذلك مواجهات تركزت في محيط مسجد الخلفاء الراشدين، وفتح الجنود نيران اسلحتهم، ما أدى وقوع إلى اصابات لم تعرف طبيعتها.

كما قام جنود الاحتلال بمحاصرة منزل يعود لعائلة سعد، وقاموا بتجميع علب أدوية متنوعة وفجروها داخل المنزل، الأمر الذي تسبب في اندلاع حريق داخل الغرفة التي انفجرت فيها الأدوية وخراب في المنزل، ما استدعى قدوم مركبات الدفاع المدني لإخماد الحريق.

وفي القدس المحتلة،أدى عدد من المستوطنين اليهود طقوسا تلمودية متنوعة، خلال اقتحامهم صباح اليوم الأحد، للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة.

وقال المسؤول الإعلامي في الأوقاف فراس الدبس وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، "إن معظم المتطرفين يقومون بمحاولات أداء طقوس تلمودية، ومنهم من يؤدي صلوات تلمودية، في الوقت الذي ألقى فيه متطرف بنفسه على الأرض عند باب الرحمة، كما أن أغلب المقتحمين حُفاة الأقدام وبلباس المتدينين".

وأشارت الوكالة الى أن المستوطنين ينفذون جولات مشبوهة، ويتمركزون في منطقة باب الرحمة بين المصلى المرواني وباب الأسباط داخل الأقصى، وعادة ما يؤدون أو يحاولون أداء طقوس تلمودية في هذه المنطقة على وجه التحديد.

في السياق، أدى مستوطنون طقوسا ورقصات استفزازية خلال خروجهم من المسجد الأقصى، أمام باب السلسلة.

وكان مستوطنون أدوا في ساعات الليلة الماضية، طقوسا تلمودية في ساحة حوش الشاي بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.

سبأ
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