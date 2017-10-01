محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صور حطام طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية بصنعاء

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في منطقة جدر بالعاصمة صنعاء.



وتظهر الصور لحظة سقوط طائرة التجسس والنيران تشتعل فيها بعد إستهدافها من قبل الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية.



كما تبين الصور التي إلتقطتها عدسة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حطام الطائرة بعد سقوطها في منطقة جدر ونوع الطائرة وصناعتها.



وقد عبر المواطنون عن إعتزازهم بإنجازات الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية التي تمكنت من إسقاط طائرة التجسس الأمريكية التابعة للعدوان السعودي الأمريكي.





سبأ [01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في منطقة جدر بالعاصمة صنعاء.وتظهر الصور لحظة سقوط طائرة التجسس والنيران تشتعل فيها بعد إستهدافها من قبل الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية.كما تبين الصور التي إلتقطتها عدسة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حطام الطائرة بعد سقوطها في منطقة جدر ونوع الطائرة وصناعتها.وقد عبر المواطنون عن إعتزازهم بإنجازات الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية التي تمكنت من إسقاط طائرة التجسس الأمريكية التابعة للعدوان السعودي الأمريكي.سبأ