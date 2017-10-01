ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:03:14م
صور حطام طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية بصنعاء
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في منطقة جدر بالعاصمة صنعاء.
تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم
نظمت الدائرة التربوية لأنصار الله بالتعاون مع هيئة الإرصاد الجوية اليوم بصنعاء حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه إنجاز كروي كبير بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.
آخر الأخبار:
بوتين: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى قياسي
أمريكا: نتواصل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية ونسعى للحوار
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة فلسطينيين من الضفة بينهم سيدة...ومستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى
أبطال الجيش واللجان ينفذون عمليتين هجوميتين في نهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صور حطام طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية بصنعاء
[01/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في منطقة جدر بالعاصمة صنعاء.

وتظهر الصور لحظة سقوط طائرة التجسس والنيران تشتعل فيها بعد إستهدافها من قبل الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية.

كما تبين الصور التي إلتقطتها عدسة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حطام الطائرة بعد سقوطها في منطقة جدر ونوع الطائرة وصناعتها.

وقد عبر المواطنون عن إعتزازهم بإنجازات الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية التي تمكنت من إسقاط طائرة التجسس الأمريكية التابعة للعدوان السعودي الأمريكي.


سبأ
  المزيد من (محلي)
أبطال الجيش واللجان ينفذون عمليتين هجوميتين في نهم
هجوم على مواقع مرتزقة العدوان بمديرية الزاهر بالبيضاء
دك مواقع العدو ومرتزقته وإعلام العدوان يعترف بمصرع وإصابة جنوده
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في العاصمة صنعاء (مسبق)
الأحوال المدنية تختتم حملة تسجيل المواليد في عدد من المحافظات(مصحح)
مؤسسة رواحل بالحديدة تحتفل بتخرج 80 متدربة
صاروخ زلزال2 يدك تجمعا لأفراد وآليات مرتزقة الغزاة بتعز
استهداف مرتزقة العدو السعودي شمال صحراء ميدي
إعطاب آلية عسكرية ودك مواقع العدو السعودي في جيزان

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[01/أكتوبر/2017]
إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في العاصمة صنعاء (مسبق)
[01/أكتوبر/2017]
إصابة مواطن بغارة استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[30/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين في مختلف المحافظات
[30/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by