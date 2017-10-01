محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك مواقع العدو ومرتزقته وإعلام العدوان يعترف بمصرع وإصابة جنوده صنعاء ـ سبأ:

دكت القوة المدفعية والصاروخية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو والمرتزقة ، فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة عدد من جنوده في مواجهات ماوراء الحدود .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع وإصابة خمسة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية ، حيث لقي محمد بن ولي إبراهيم حكمي مصرعه وأصيب كل من : سالم فرج الشمري ، سالم بن صالح بن مقشم الصيعري ، علي مغرم غرامه و أحمد علي طامي العمري .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية دكت في جيزان مواقع مستحدثة خلف مركز المقرن و في جبل قيس ، واستهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الرمضة ، الحثيرة و شمال قرية حيفه بالمخدرة .



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي في عملية هجومية على موقعي سلاطح والتبة البيضاء قبالة منفذ الخضراء في نجران ، كما تم قنص أحد المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير .



في تعز لقي المرتزقة محمد عبده جوبح ، عبدالله جمال عبدالله السليطي ، ناسي منذوق العند الصبيحي مصرعهم في جبهة المخا ، فيما لقي المرتزق ريدان عادل غالب القدسي مصرعه وأصيب المرتزق محمد عبده علي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الصلو .



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجومين على التباب الشرقية باتجاه معسكر خالد و مواقع للمرتزقة بمحاذاة مفرق موزع نتج عنهما خسائر في صفوفهم ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في الكدحة و تم إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمع أفراد وآليات مرتزقة الغزاة في الهاملي محققاً إصابات مباشرة .



ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق هادي بن علي بن بدره وعدد من المرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة خب والشعف بمحافظة الجوف .



وفي محافظة مأرب اغتنم الجيش واللجان أسلحة و سقط قتلى وجرحى من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بمنطقة الزغن في مديرية صرواح ، و استهدفت المدفعية تجمعات وآليات عسكرية ومخيمات للمرتزقة في وادي نملة بحريب القراميش .



وحسب المصدر شن الجيش واللجان الشعبية هجوماً على مواقع في عيدة الشرقية والغربية بمديرية نهم أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ، كما تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في قيفة بمحافظة البيضاء ما أدى إلى مصرع وجرح من كانوا على متنها .



و قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعاً للمرتزقة في التبة الخضراء بنقيل الخشبة في محافظة الضالع ، وكذا تجمعات وآليات المرتزقة في التبة السوداء جنوب كهبوب بمحافظة لحج .

سبأ [01/أكتوبر/2017]سبأ