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آخر تحديث: الأحد، 01 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:09:56ص
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة .
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طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[01/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً أصيب في غارة لطيران العدوان على منزل أحد المواطنين في منطقة آل مغرم بمديرية باقم محافظة صعدة ، مبيناً أن الطيران استهدف بخمس غارات أخرى مناطق متفرقة بالمديرية .

وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة بـ 36 غارة ، وشن غارتين على مطار الحديدة الدولي مثلها على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، فيما قصف طيران الأباتشي بأكثر من 50 صاروخا الرمضة والحثيرة في جيزان وشمال صحراء ميدي .

سبأ
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