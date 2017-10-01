محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً أصيب في غارة لطيران العدوان على منزل أحد المواطنين في منطقة آل مغرم بمديرية باقم محافظة صعدة ، مبيناً أن الطيران استهدف بخمس غارات أخرى مناطق متفرقة بالمديرية .



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة بـ 36 غارة ، وشن غارتين على مطار الحديدة الدولي مثلها على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، فيما قصف طيران الأباتشي بأكثر من 50 صاروخا الرمضة والحثيرة في جيزان وشمال صحراء ميدي .

سبأ [01/أكتوبر/2017]سبأ