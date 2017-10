Al-Koumim rencontre le représentant résident de PMA [01/أكتوبر/2017]

SANA'A, 01 Oct. (SABA)-Le ministre de plan et de la coopération internationale, Abdul Aziz Al-Koumim, a rencontré le représentant résident de PMA au Yémen, Steven Anderson.



La rencontre a discutée un certain nombre des affaires concernant la coopération et coordination entre le ministre et le PMA, ce qui contribue à renforcer et soutenir des activités du programme au Yémen.



La rencontre a passé en revu l'exécution d'un certain nombre de programmes au Yémen.



