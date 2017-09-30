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مؤسسة رواحل بالحديدة تحتفل بتخرج 80 متدربة
[30/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

احتفلت مؤسسة رواحل للتنمية بمحافظة الحديدة بتخرج 80 متدربة من مركز رواحل للتدريب والتأهيل في مجالات الخياطة والإسعافات الأولية والإنجليزي والفوتوشوب والمحاسبة.

وفي الحفل أشارت رئيسة مؤسسة رواحل للتنمية بالحديدة ليلى عثمان إلى الدور الذي تقوم به المؤسسة في تأهيل المرأة وتمكينها من تحسين وضعها المعيشي.

وأكدت أن المؤسسة تسعى من خلال هذه البرامج التدريبية إلى تنمية قدرات المرأة نحو التنمية المستدامة وتمكينها إقتصادياً من خلال المشاريع الذي تنفذها ومنها مشروع" علمني كيف إصطاد ".

وأشادت عثمان بحرص المتدربات على الإستفادة من البرنامج التدريبي وإكتساب مهارات حياتية في مجالات الخياطة والتطريز وكيفية تسويق منتجاتهن في الأسواق لتحسين أوضاعهن المعيشية.

وفي ختام الحفل الذي تم خلاله عرض منتجات المتدربات، تم توزيع الشهادات التقديرية والجوائز التشجيعية للمبرزات في البرنامج وكذا تكريم المدربين.

سبـأ
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