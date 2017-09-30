[30/سبتمبر/2017]
ميدي - سبأ :
استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعاً لمرتزقة العدو السعودي شمال صحراء ميدي .
وأوضح مصدر عسكري بميدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي ، مؤكداً وقوع خسائر مادية وبشرية في صفوفهم .
وذكر المصدر أن الطيران الأباتشي السعودي قصف الرمضة والحثيرة وشمال صحراء ميدي بأكثر من خمسين صاروخاً في ظل تحليق مستمر للطيران الحربي والاباتشي والاستطلاع على تلك المناطق.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أكثر من 36 غارة على مديريتي ميدي وحرض في محاولة فاشلة لإسناد مرتزقته لتحقيق أي تقدم ميداني .
سبـأ