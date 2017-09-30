نص كلمة قائد الثورة في مناسبة ذكرى عاشوراء دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني إلى رفد الجبهات والعناية بكل ما من شأنه تعزيز موقفه للتصدي للعدوان السعودي الأمريكي. تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج. استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري. الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم نظمت الدائرة التربوية لأنصار الله بالتعاون مع هيئة الإرصاد الجوية اليوم بصنعاء حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه إنجاز كروي كبير بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.