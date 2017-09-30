[30/سبتمبر/2017]
جيزان - سبأ :
أعطبت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية سعودية ، و دكت عدداً من مواقع العدو السعودي والمرتزقة في جيزان .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية أعطبت آلية عسكرية سعودية في منطقة الرمضة .
وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دكت مواقع المستحدث في جبل قيس والمستحدث خلف مركز المقرن محققة إصابات مباشرة .
وذكر المصدر أنه تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير .
سبـأ