إعطاب آلية عسكرية ودك مواقع العدو السعودي في جيزان

جيزان - سبأ :

أعطبت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية سعودية ، و دكت عدداً من مواقع العدو السعودي والمرتزقة في جيزان .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية أعطبت آلية عسكرية سعودية في منطقة الرمضة .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دكت مواقع المستحدث في جبل قيس والمستحدث خلف مركز المقرن محققة إصابات مباشرة .



وذكر المصدر أنه تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير .

[30/سبتمبر/2017]سبـأ