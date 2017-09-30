[30/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ :
أقيمت بمحافظة المحويت اليوم فعالية إحياء لذكرى يوم عاشوراء و استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما .
وفي الحفل الذي حضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي والوكيلين يحيى ابراهيم والعزي الشجاف ألقى وكيل وزارة الأوقاف العزي راجح و وكيل المحافظة المساعد أحمد الأخفش كلمتين تناولا فيهما أهم الدروس والمواعظ المستلهمة من أحداث عاشوراء في تعزيز اصطفاف الأمة واستعادة عزتها .
وأشارا إلى ما تواجهه الأمة العربية والإسلامية اليوم من مؤامرات وهجمات و دمار تستوجب التصدي لها .
وتخلل الفعالية التي حضرها مدراء عموم المكاتب التنفيذية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة قصائد شعرية واناشيد وعروض مسرحية معبرة نالت الاستحسان .
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