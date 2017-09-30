ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 30 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:24:48م
نص كلمة قائد الثورة في مناسبة ذكرى عاشوراء
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني إلى رفد الجبهات والعناية بكل ما من شأنه تعزيز موقفه للتصدي للعدوان السعودي الأمريكي.
تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم
نظمت الدائرة التربوية لأنصار الله بالتعاون مع هيئة الإرصاد الجوية اليوم بصنعاء حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه إنجاز كروي كبير بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.
آخر الأخبار:
إعطاب آلية عسكرية ودك مواقع العدو السعودي في جيزان
فعالية بالمحويت إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين
الأحوال المدنية بذمار تصدر أكثر من 20 ألف شهادة ميلاد
فعالية جماهيرية بالعاصمة صنعاء إحياءً لذكرى إستشهاد الإمام الحسين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
فعالية بالمحويت إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين
[30/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ :

أقيمت بمحافظة المحويت اليوم فعالية إحياء لذكرى يوم عاشوراء و استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما .

وفي الحفل الذي حضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي والوكيلين يحيى ابراهيم والعزي الشجاف ألقى وكيل وزارة الأوقاف العزي راجح و وكيل المحافظة المساعد أحمد الأخفش كلمتين تناولا فيهما أهم الدروس والمواعظ المستلهمة من أحداث عاشوراء في تعزيز اصطفاف الأمة واستعادة عزتها .

وأشارا إلى ما تواجهه الأمة العربية والإسلامية اليوم من مؤامرات وهجمات و دمار تستوجب التصدي لها .

وتخلل الفعالية التي حضرها مدراء عموم المكاتب التنفيذية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة قصائد شعرية واناشيد وعروض مسرحية معبرة نالت الاستحسان .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
إعطاب آلية عسكرية ودك مواقع العدو السعودي في جيزان
نص كلمة قائد الثورة في مناسبة ذكرى عاشوراء
الأحوال المدنية بذمار تصدر أكثر من 20 ألف شهادة ميلاد
فعالية جماهيرية بالعاصمة صنعاء إحياءً لذكرى إستشهاد الإمام الحسين
فعالية في ذكرى استشهاد الإمام الحسين بعمران
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بوادي نملة غرب مأرب
مصدر بالخارجية: قرار تشكيل فريق من الخبراء خطوة في مسار كشف إنتهاكات العدوان
إجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش الجوانب المتصلة بإنتظام العام الدراسي الجديد
فعالية ثقافية بمناسبة عاشوراء بريمة
مناقشة جوانب تنمية الموارد بمحافظة الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بغارة استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[30/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين في مختلف المحافظات
[30/سبتمبر/2017]
التربية تدين إستهداف العدوان لمدرسة خالد بن الوليد في رازح
[30/سبتمبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية نهم
[29/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by