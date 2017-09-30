فعالية بالمحويت إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين

المحويت - سبأ :

أقيمت بمحافظة المحويت اليوم فعالية إحياء لذكرى يوم عاشوراء و استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما .



وفي الحفل الذي حضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي والوكيلين يحيى ابراهيم والعزي الشجاف ألقى وكيل وزارة الأوقاف العزي راجح و وكيل المحافظة المساعد أحمد الأخفش كلمتين تناولا فيهما أهم الدروس والمواعظ المستلهمة من أحداث عاشوراء في تعزيز اصطفاف الأمة واستعادة عزتها .

وأشارا إلى ما تواجهه الأمة العربية والإسلامية اليوم من مؤامرات وهجمات و دمار تستوجب التصدي لها .



وتخلل الفعالية التي حضرها مدراء عموم المكاتب التنفيذية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة قصائد شعرية واناشيد وعروض مسرحية معبرة نالت الاستحسان .

[30/سبتمبر/2017]سبـأ