محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأحوال المدنية بذمار تصدر أكثر من 20 ألف شهادة ميلاد ذمار - سبأ :

أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة ذمار 20 ألف و103 شهادات ميلاد خلال حملة تسجيل المواليد التي نفذتها المصلحة في ست مديريات خلال الفترة من16 إلى 27 سبتمبر المنصرم.



وأوضح مدير فرع الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد علي العفيري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شهادات المواليد التي تم إصدارها للأطفال حديثي الولادة بلغت ألفين وثلاث شهادات، منها ألف و85 شهادة ذكور و918 إناث، فيما بلغ عدد الشهادات للأطفال الذين لم يسبق قيدهم في عمر سنة أكثر سبعة آلاف و454 شهادة و18 ألف و100 شهادة، منها منها تسعة آلاف و770 ذكور وثمانية الآف و330 إناث.



وأشاد بما حققته الحملة التي نفذت بمديريات مدينة ذمار والحداء وجهران وعنس وميفعة عنس والمنار، مثمناً تعاون منظمة اليونسيف والاتحاد الأوروبي في هذا الجانب.

سبـأ [30/سبتمبر/2017]سبـأ