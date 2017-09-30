محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية جماهيرية بالعاصمة صنعاء إحياءً لذكرى إستشهاد الإمام الحسين صنعاء - سبأ :

شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم فعالية جماهيرية إحياءً لذكرى إستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه.



ورفع المشاركون في الفعالية الأعلام والشعارات التي أكدت المضي على درب الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام في مقارعة الظلم والباطل ونصرة الحق ومواجهة قوى العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وحمل المشاركون اللافتات المنددة بالعدوان السعودي الأمريكي وما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من عامين ونصف .. مؤكدين إستمرار الصمود والثبات في مواجهة قوى الغزو والعدوان مهما كانت التضحيات.



وأشادوا بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مواجهة قوى الشر والعدوان في مختلف جبهات العزة والشرف دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .



وقدمت خلال الفعالية فقرات خطابية ومشاركات شعرية، استعرضت تضحيات الإمام الحسين في مواجهة الظلم ورفض الإستسلام وأهمية إستلهام أبناء اليمن من هذه المبادئ في مواجهة قوى العدوان ومخططاتها التي تستهدف الوطن ووحدته وأمنه وإستقراره ونهب خيراته.

سبـأ [30/سبتمبر/2017]سبـأ