محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية في ذكرى استشهاد الإمام الحسين بعمران عمران - سبأ :

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة عمران اليوم فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى إستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه تحت شعار " عاشوراء ثورة ضد الطغيان".



وفي الفعالية التي حضرتها قيادة السلطة المحلية والعلماء والمثقفين .. أشار مدير مكتب الأوقاف عبدالله البحيري إلى أهمية إحياء هذه المناسبة , والاستفادة منها بالتزود بقوة الإرادة وصلابة الموقف والثبات في مواجهة العدوان .



فيما أشارت كلمة العلماء التي ألقاها العلامة محمد المأخذي إلى أن الشعب اليمني يتعرض لعدوان وحصار جائر يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وأكد أهمية الإحتفاء بهذه المناسبة لا تخص مذهب بعينة وإنما مناسبة دينية بكل ما تحمله الكلمة من معنى .



تخلل الفعالية فقرات شعرية وإنشادية عبرت عن المناسبة.

سبـأ [30/سبتمبر/2017]سبـأ