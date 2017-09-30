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إجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش الجوانب المتصلة بإنتظام العام الدراسي الجديد
[30/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ :
 ناقش إجتماع حكومي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ضم المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية وعدد من النقابيين التربويين والتربويات، الجوانب المتصلة بانتظام العام الدراسي الجديد.


وفي الإجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي ومستشار الرئاسة البروفيسور عبدالعزيز الترب، تم استعراض الخطوات التنفيذية الخاص بمشروع صندوق التربية والتعليم والمصادر المقترحة لتمويله من مختلف الأوعية الإيرادية المتاحة، والإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الصندوق المتوقع إنجازها خلال الاسبوع الجاري.

واستمع الإجتماع إلى ملاحظات ومقترحات المكتب التنفيذي، بشأن المشروع والآلية الكفيلة بتحقيق دوره الوظيفي تجاه المعلمين والمعلمات وتخفيف معاناتهم نتيجة تأخر صرف مرتباتهم للفترة الماضية .

وأقر الإجتماع على ضوء مناقشته مصادر تمويل الصندوق المتاحة، مع التأكيد على أهمية البحث عن مصادر تمويل أخرى بما في ذلك إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في عملية التمويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المبلغ الذي سينتج عن الصندوق ليس بديلا عن مرتبات المدرسات والمدرسين.

وشُكلت لجنة مشتركة لإستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالصندوق وإعداد لائحته التنفيذية ووفقا للرؤية المشتركة وبما يكفل قوة تدخله في إسناد المعلمات والمعلمين وتمكينهم من مواصلة رسالتهم القيمة تجاه حاضر ومستقبل الوطن في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن بسبب العدوان والحصار.

كما أقر الإجتماع إستمرار عملية التسجيل في عموم مدارس الجمهورية ولمدة أسبوعين على أن تلتئم العملية الدراسية بشكل متكامل يوم ١٥ أكتوبر المقبل.

وأعرب أعضاء المكتب التنفيذي عن تقديرهم لما لمسوه من جدية من قبل الحكومة لمعالجة أوضاع التربويات والتربويين .. مجددين مطالبتهم بسرعة إستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالصندوق لتحقيق دوره المنشود في إستقرار العملية التعليمية .. مؤكدين حرص جميع الكادر التعليمي على إنتظام العملية التعليمية والقيام بواجبهم الوطني تجاه الأجيال.

سبـأ
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