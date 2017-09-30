رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم صنعاء - سبأ :

نظمت الدائرة التربوية لأنصار الله بالتعاون مع هيئة الإرصاد الجوية اليوم بصنعاء حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه إنجاز كروي كبير بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.



وفي حفل التكريم أشاد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ومدير مكتب قائد الثورة سفر الصوفي ووزير الإعلام أحمد حامد ووزير الشباب الرياضة حسن زيد ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير ضيف الله الشامي، بالإنجاز الكروي الذي حققه المنتخب الوطني للناشئين وتأهله إلى نهائيات كأس أمم أسيا للناشئين.



وأشاروا إلى أن منتخب الناشئين مثل اليمن خير تمثيل ورفع إسم اليمن عاليا في ظل ظروف صعبة يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.



وأكدوا ضرورة الإهتمام بناشئي اليمن وتوفير الإمكانات بما يمكنهم من مواصلة مشوار التألق وتحقيق مراكز متقدمة للكرة اليمنية في مختلف البطولات.



واعتبروا أن هذا التأهل إنجازاً ومحل فخر واعتزاز كل أبناء الوطن، يستحق الاهتمام والدعم والرعاية لتحقيق المزيد من الانجازات .. مؤكدين أن لاعبي منتخب الناشئين تحدوا الظروف الصعبة وتمكنوا من حصد بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا للناشئين بماليزيا العام المقبل.



وكان المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم بقيادة المدرب السوري محمد ختام خطف بطاقة التأهل الى نهائيات كأس أمم آسيا، بعد تصدره المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على قطر المستضيف (6/1) وعلى منتخب بنغلاديش (2/صفر).

سبـأ [30/سبتمبر/2017]سبـأ