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مناقشة جوانب تنمية الموارد بمحافظة الحديدة
[30/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد، جوانب تنمية الموارد وضبط الإختلالات.

وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير مكتب ضرائب المحافظة محمد سيف الفقيه ومديري فروع الضرائب بمديريات الحوك والميناء والحالي إلى آلية تحصيل ضريبة الريع العقاري في إطار خطة المحافظة لتعزيز الإيرادات.

وشدد الإجتماع على ضرورة متابعة وضبط الإيرادات الثابتة وتوريدها الى البنك المركزي أولا بأول لرفد خزينة الدولة.

وأهاب الإجتماع بجميع المكلفين بهذه الضريبة المبادرة في تسليمها لتعزيز دور المؤسسات الحكومية في القيام بواجبها .. مؤكدا أهمية دور الجهات الأمنية في ضبط المتهربين من سداد الرسوم الضريبية المقررة عليهم بحسب القانون.

سبـأ
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