قائد الثورة يدعو المكونات إلى إفشال مساعي العدوان لشق الصف الوطني دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كافة المكونات إلى مزيد من التعاون وتعزيز الروابط الأخوية والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية، وإفشال مساعي الأعداء لشق الصف الوطني. تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر اليوم السبت عن تجاوز عدد سكان مصر الـ 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج. استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري. إستقبال رسمي وشعبي لمنتخب الناشئين بالعاصمة صنعاء نظمت السلطة المحلية بأمانة العاصمة مساء اليوم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء حفل إستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، لعام 2018م في ماليزيا...