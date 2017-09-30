رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الأولمبية تختتم برنامج تأهيل مدربي مراكز الواعدين صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم باللجنة الأولمبية اليمنية فعاليات برنامج تأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.



هدف البرنامج في ثلاثة أسابيع إكساب 14 مدرباً في ستة ألعاب بواقع ثلاثة مدربين في كل من كرة الطاولة، التنس، والتايكواندو، ومدربان في كرة القدم، ومثلهما في المصارعة، ومدرب واحد بالملاكمة، معلومات ومهارات في علوم التدريب الرياضي.



وتضمن البرنامج ثلاث محاضرات بواقع محاضرة مطلع كل أسبوع ألقاها محاضرين أكفاء من كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة صنعاء عن مواضيع رياضية متعددة.



وتناولت آخر محاضرات البرنامج التي ألقاها اليوم الدكتور عبدالغني مجاهد مطهر، علم الفسيولوجيا الرياضية ونشأته والتعريف به وأهميته بالنسبة للاعبي ومدربي مختلف الألعاب الرياضية.



واستعرض الدكتور مطهر في محاضرته، التطور الكبير في علم الفسيولوجيا خلال السنوات الأخيرة بفضل التقدم في القياسات الرياضية والتكنولوجيا الحديثة التي تقيس مختلف التغيرات الفسيولوجية والكيميائية لجسم الإنسان في سواء في حالة الراحة أو عند الجهد البدني وداخل الملاعب والصالات والمسابح وغيرها من المنشآت الرياضية ومنافساتها.

سبـأ [30/سبتمبر/2017]سبـأ