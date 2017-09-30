محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الأوضاع المالية والإقتصادية صنعاء - سبأ :

استعرضت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الأوضاع المالية والإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مستوى إنجاز الوزارات والجهات الحكومية المعنية للمهام الموكلة لها في سياق ملاحظات مجلس النواب خلال الجلسة المشتركة مؤخرا.



واطلعت اللجنة على المقترحات الخاصة باستقرار إمدادات وأسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية المقدمة من قبل وزير النفط والمعادن، علاوة على الإطلاع على عرض وزير العدل حول مجمل الإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع السجون والسجناء من قبل اللجنة الوزارية المختصة ومخرجات عملها، وكذا إيضاحات وزير المالية عن ما تم تحقيقه في إطار جهود مكافحة التهريب والقضايا الضريبية المنظورة امام المحاكم المختصة .



وناقشت اللجنة المواضيع المتصلة بمصانع الإسمنت الحكومية والملاحظات المثارة بشأن نظام البطاقة التموينية، بخلاف الإجراءات الخاصة بتجديد عقود شركات الاتصالات وكذا تأخر وصول الكرينات الخاصة بميناء الحديدة بسبب منع العدوان دخولها .



كما اطلعت اللجنة على المعالجات التي تم التوصل اليها مع النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لإعانة المعلمين والمعلمات على القيام بواجبهم النوعي تجاه اجيال المستقبل، إلى غير ذلك من القضايا والملاحظات المثارة من قبل مجلس النواب في الجلسة المشتركة خلال الأسبوع الماضي .



ووجهت اللجنة على ضوء نقاشها الجهات المعنية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء سرعة إعداد تقرير تفصيلي بمجمل الإجراءات والخطوات والمقترحات التي تم التوصل إليها بشأن تلك القضايا والموضوعات والانتهاء من إعداده في فتره أقصاها يومين تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب.

سبـأ [30/سبتمبر/2017]سبـأ